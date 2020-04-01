У Київській обл. кількість випадків коронавірусу наближається до 60: список по районах

У Київській області більшість випадків коронавіруса підтверджені в Обухівському районі. Про це повідомили в Київській облдержадміністрації Facebook.

Всього в Київській області станом на 10 ранку 1 квітня підтверджені 57 випадків COVID-19, серед них:

19 - в Обухівському районі (Козин, Романків, Українка ( в т. год. 2 дитини);

12 - в Києво-Святошинському районі (Вишневе, Боярка, Лісники, Гатне, Дмитрівка, Софіївська Борщагівка, Тарасівка);

6 - в Борисполі;

3 - у Білій Церкві;

3 - у Броварах;

2 - Обухові;

2 - Ірпені;

2 - у Васильківському районі (Рославичі);

1 - у Бориспільському районі (Гнідин);

1 - у Ворзелі;

1 - у Гостомелі;

1 - у Бучі;

1 - Білоцерківському районі (Фурси);

1 - у Броварському районі (Зазим'я);

1 - у Ставищенському районі (Ставище);

1 - у Макарівському райні (Мостище)

З них на стаціонарному лікуванні 20 осіб, на самоізоляції 37. Всього від коронавіруса в області померло 3 людини, 1 - видужав.

За віком хворих:

1 - 10 років - 3,5 %;

11 – 20 років - 3,5%;

21 – 30 років - 8,8%;

31 - 40 років - 24,5%;

41 – 50 років - 35 %;

51 – 60 років - 19,2%;

61-70 років - 1,8% ;

більше 70 років - 3,5%.

Також в ОДА зазначили, що на даний момент з підозрою на коронавірус знаходиться 223 людини в області. Також 567 осіб перебувають під медичним наглядом.

Нагадаємо, всього в Україні підтверджені 669 випадків коронавіруса. 120 з них за останню добу. Більшість захворювань в Києві - 134.