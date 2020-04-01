У Київській обл. кількість випадків коронавірусу наближається до 60: список по районах

Всього в Київській області підтвердили 57 захворювань
У Київській області більшість випадків коронавіруса підтверджені в Обухівському районі. Про це повідомили в Київській облдержадміністрації Facebook.
Всього в Київській області станом на 10 ранку 1 квітня підтверджені 57 випадків COVID-19, серед них:
З них на стаціонарному лікуванні 20 осіб, на самоізоляції 37. Всього від коронавіруса в області померло 3 людини, 1 - видужав.
За віком хворих:
Також в ОДА зазначили, що на даний момент з підозрою на коронавірус знаходиться 223 людини в області. Також 567 осіб перебувають під медичним наглядом.
Нагадаємо, всього в Україні підтверджені 669 випадків коронавіруса. 120 з них за останню добу. Більшість захворювань в Києві - 134.