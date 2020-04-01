У Київській обл. кількість випадків коронавірусу наближається до 60: список по районах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Всього в Київській області підтвердили 57 захворювань
У Київській області більшість випадків коронавіруса підтверджені в Обухівському районі. Про це повідомили в Київській облдержадміністрації Facebook.
Всього в Київській області станом на 10 ранку 1 квітня підтверджені 57 випадків COVID-19, серед них:
- 19 - в Обухівському районі (Козин, Романків, Українка ( в т. год. 2 дитини);
- 12 - в Києво-Святошинському районі (Вишневе, Боярка, Лісники, Гатне, Дмитрівка, Софіївська Борщагівка, Тарасівка);
- 6 - в Борисполі;
- 3 - у Білій Церкві;
- 3 - у Броварах;
- 2 - Обухові;
- 2 - Ірпені;
- 2 - у Васильківському районі (Рославичі);
- 1 - у Бориспільському районі (Гнідин);
- 1 - у Ворзелі;
- 1 - у Гостомелі;
- 1 - у Бучі;
- 1 - Білоцерківському районі (Фурси);
- 1 - у Броварському районі (Зазим'я);
- 1 - у Ставищенському районі (Ставище);
- 1 - у Макарівському райні (Мостище)
З них на стаціонарному лікуванні 20 осіб, на самоізоляції 37. Всього від коронавіруса в області померло 3 людини, 1 - видужав.
За віком хворих:
- 1 - 10 років - 3,5 %;
- 11 – 20 років - 3,5%;
- 21 – 30 років - 8,8%;
- 31 - 40 років - 24,5%;
- 41 – 50 років - 35 %;
- 51 – 60 років - 19,2%;
- 61-70 років - 1,8% ;
- більше 70 років - 3,5%.
Також в ОДА зазначили, що на даний момент з підозрою на коронавірус знаходиться 223 людини в області. Також 567 осіб перебувають під медичним наглядом.
Нагадаємо, всього в Україні підтверджені 669 випадків коронавіруса. 120 з них за останню добу. Більшість захворювань в Києві - 134.