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У Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом

Автор: Анастасия Рокитна

У Київській міській лікарні № 6 наразі немає ліжкомісць. Всі місця заповнені зараженими коронавірусом.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Він назвав цю лікарню однією з опорних, де приймають хворих на COVID-19 із березня 2020 року.

"На сьогодні в лікарні № 6 всі ліжка для хворих на коронавірус - заповнені", - заявив він.

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Зазначимо, минулого місяця на базі лікарні розгорнули чотири інфекційних відділення загальною кількістю 200 ліжок. Кличко додав, що на базі цього медзакладу планують обладнати нову лабораторію, де будуть робити ПЛР-тести.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві від коронавірусу померли 20 людей.

Зазначимо, в Україні оновили карантинні зони епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "помаранчевій зоні".

Також Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року. При цьому карантинні обмеження були посилені.

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