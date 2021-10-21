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На київському залізничному вокзалі відкрили пункт експрес-тестування на COVID-19

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 08:40
На київському залізничному вокзалі відкрили пункт експрес-тестування на COVID-19 Фото: у Києві на території вокзалу відкрили пункт експрес-тестування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На території київського вокзалу розгорнули лабораторію для проведення експрес-тестування на COVID-19. За тестування на антиген - 350 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Результати тесту потрібно чекати 15-30 хвилин.

Фото: у Києві на території вокзалу відкрили пункт експрес-тестування (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нові правила перевезень

Нові правила перевезення пасажирів між регіонами почали діяти з 21 жовтня.

Міжрегіональні перевезення пасажирів в областях з "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" рівнем карантину дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з документів - про вакцинацію, COVID-сертифікату, негативного результату тестування.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автобусні маршрути, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

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