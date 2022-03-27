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У київському метро затримали чоловіка з гранатою та боєприпасами

Фото: в место Києва затримали чоловіка з боєєприпасами (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталія Юрченко

Столичні правоохоронці затримали на станції метрополітену чоловіка з гранатою та боєприпасами. Йому загрожує до семи років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Уродженець Житомирщини 1997 року народження намагався пройти в метро. Правоохоронці на станції перевірили чоловіка та виявили у нього заборонені предмети. Зокрема, гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомата.

На станцію метрополітену прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала порушника.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 ККУ. Затриманому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали зловмисників, які надсилали окупантам дані про ЗСУ та обстріли.

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