У київському метро затримали чоловіка з гранатою та боєприпасами

Уродженець Житомирщини 1997 року народження намагався пройти в метро. Правоохоронці на станції перевірили чоловіка та виявили у нього заборонені предмети. Зокрема, гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомата.

На станцію метрополітену прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала порушника.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 ККУ. Затриманому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.