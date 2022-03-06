У Київський області працює колл-центр допомоги для мешканців: куди звертатися

"Працює колл-центр допомоги для мешканців області! Оператори фіксують звернення та передають його для оперативного вирішення. Якщо вам потрібна допомога, або ви можете її надати, звертайтеся за номером: +380 (44) 363 07 34", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про створення всеукраїнської карти допомоги для тих, хто вимушений евакуюватись.

Війна Росії проти України триває вже одинадцятий день. Стало відомо, яка ситуація в різних регіонах станом на сьогоднішній ранок.

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