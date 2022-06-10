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Наслідки війни. У Київській області вантажівка підірвалася на міні

Фото: розмінування (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вантажний автомобіль підірвався на міні біля хутора Почепин в Київській області. Водій не отримав значних травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Повідомлення про подію надійшло до рятувальників о 10:13.

"На місце події прибули рятувальники з Макарова та з’ясували, що автомобіль "DAF" з причепом, який наповнений піском підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав", - зазначають в ДСНС.

Нагадаємо, на Чернігівщині трактор підірвався на міні, внаслідок чого загинув водій.

Раніше в Київській області тракторист під час проведення польових робіт наїхав на вибуховий пристрій, водій вижив.

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