Над Киевом сбили шесть баллистических ракет "Искандер-М", - КГВА

Над Киевом ночью 12 февраля сбили шесть баллистических ракет "Искандер-М". В результате атаки есть повреждения, жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"По сообщению Воздушных сил, сегодня наши расчеты ПВО уничтожили над столицей 6 российских баллистических ракет "Искандер-М". Это опасное оружие, которое непросто ликвидировать. И даже падение обломков может вызвать серьезные разрушения", - отметил он.

По данным главы КГВА, в результате атаки есть повреждения жилых домов, офисного здания и нежилой инфраструктуры в Голосеевском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Печерском районах.

По состоянию на 10:00 пожары в Киеве ликвидировали или локализовали.

Информация о падении обломков и повреждениях в Подольском, Соломенском районах, на отдельных объектах в Голосеевском районе не подтвердилась.

По словам Ткаченко, в результате атаки погиб киевлянин 1985 года рождения. Также четверо жителей столицы получили ранения. Среди них девятилетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Прокуратура подтвердила гибель мужчины 1985 года рождения в Оболонском районе.

Фото: в Киеве погиб мужчина в результате атаки (facebook.com/pgo.gov.ua)

Как уточнили правоохранители, в результате вражеской атаки возник пожар в здании бизнес-центра в Оболонском районе и возгорание на складах в Голосеевском районе Киева, а также возник пожар на крыше дома в Святошинском районе столицы. Во дворах зданий повреждены припаркованные автомобили.

Прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).