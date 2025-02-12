Над Киевом сбили шесть баллистических ракет "Искандер-М", - КГВА
Над Киевом ночью 12 февраля сбили шесть баллистических ракет "Искандер-М". В результате атаки есть повреждения, жертва и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
"По сообщению Воздушных сил, сегодня наши расчеты ПВО уничтожили над столицей 6 российских баллистических ракет "Искандер-М". Это опасное оружие, которое непросто ликвидировать. И даже падение обломков может вызвать серьезные разрушения", - отметил он.
По данным главы КГВА, в результате атаки есть повреждения жилых домов, офисного здания и нежилой инфраструктуры в Голосеевском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Печерском районах.
По состоянию на 10:00 пожары в Киеве ликвидировали или локализовали.
Информация о падении обломков и повреждениях в Подольском, Соломенском районах, на отдельных объектах в Голосеевском районе не подтвердилась.
По словам Ткаченко, в результате атаки погиб киевлянин 1985 года рождения. Также четверо жителей столицы получили ранения. Среди них девятилетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Прокуратура подтвердила гибель мужчины 1985 года рождения в Оболонском районе.
Фото: в Киеве погиб мужчина в результате атаки (facebook.com/pgo.gov.ua)
Как уточнили правоохранители, в результате вражеской атаки возник пожар в здании бизнес-центра в Оболонском районе и возгорание на складах в Голосеевском районе Киева, а также возник пожар на крыше дома в Святошинском районе столицы. Во дворах зданий повреждены припаркованные автомобили.
Прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Последствия обстрела Украины
В ночь на 12 февраля российские захватчики выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Силы ПВО сбили шесть ракет и 71 дрон. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Как известно, оккупанты атаковали ракетами Киев и Кривой Рог. В столице в результате атаки погиб человек. В Кривом Роге повреждены АЗС, дома и инфраструктура.
Также зафиксированы повреждения в Киевской области, в Николаевской - из-за падения обломков горел объект инфраструктуры.
Кроме того, россияне ударили дроном по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области. Там возник пожар, есть раненые.
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