RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом ЗСУ знищили опорний пункт окупантів, вбито 40 осіб

Ілюстративне фото: під Києвом ЗСУ знищили опорний пункт окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України звільнили місто Лук'янівка під Києвом. Там вони знищили опорний пункт окупаційних військ.

Про це заявив глава тероборони Києва Петро Кузик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Деякі успіхи навколо Києва. Ворог відтіснений далі. По Лівому березі вчора в районі Баришівки був успішний наступ на населені пункти, наприклад, Лук'янівка. Його повністю звільнили. Це був такий опорний пункт окупантів", - заявив він.

За словами глави столичної тероборони, в пункті знаходилося кілька сотень солдатів, танки і техніка.

"Техніка спалена, підбиті танки, деяку техніку взяли як трофей. На жаль, знищено тільки сорок окупантів, це те, що підтверджено, іншим вдалося втекти, частина лісу сховалася. Їх зараз шукають наші військові і намагаються знищити там, де знайдуть", - додав Кузик.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійська РФВійна Росії проти України