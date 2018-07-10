Під Києвом біля ресторану невідомий стріляв в чоловіка
Зазначається, що у потерпілого відібрали гроші та втекли на автомобілі Audi
У селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району на вулиці Зарічній, 68, біля ресторану "Козацька рада" внаслідок стрілянини було поранено чоловіка. Про це повідомляє "Еспресо".
Як повідомляється, в чоловік зазнав чотири вогнепальні поранення. Зазначається, що стріляв невідомий кавказької зовнішності.
Також зазначається, що у потерпілого відібрали гроші та втекли на автомобілі Audi.
У Київській області введено план "Перехоплення" для розшуку та затримання злочинців.
На місці працюють слідчі.
Нагадаємо, в Києві на проспекті Героїв Сталінграда поліцейські зі стріляниною затримали озброєного чоловіка з ножем, який намагався взяти в заручники перехожу.
Також повідомлялося, що у Дніпрі невідомі розстріляли чоловіка у дворі його приватного будинку, потерпілий від отриманих поранень помер.