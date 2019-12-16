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Під Києвом водій на смерть збив пішохода і зник з місця ДТП

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 15:20
Під Києвом водій на смерть збив пішохода і зник з місця ДТП
Фото: двір, де було знайдено тіло і пошкоджений автомобіль (kv.npu.gov.ua)

Водій залишив автівку неподалік від місця аварії

У місті Боярка Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина, а винуватець аварії втік з місця інциденту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як повідомляється, водій автомобіля Mercedes С-220 на нерегульованому перехресті збив пішохода на смерть і втік. В результаті аварії місцевий житель отримав травми у вигляді травматичної ампутації нижніх кінцівок.

"Автомобіль без водія, з характерними для ДТП пошкодженнями, виявили неподалік. Тіло потерпілого без ніг знайшли захованим на території гаражів та направили на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція продовжує шукати зниклого водія.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Одеса сталася аварія з маршруткою. В результаті ДТП чотири пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалі госпіталізовані в лікарні з травмами.

Також РБК-Україна писало, що 16 грудня у Харкові сталося ДТП з пішоходами, в результаті якої загинули дві людини.

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