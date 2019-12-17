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Під Києвом влаштували стрілянину через будівельні роботи, є постраждалі

Новини » Політика     17.12.2019 - 16:52
Під Києвом влаштували стрілянину через будівельні роботи, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждали чотири людини

У селищі Чабани під Києвом між представниками комунального господарства та будівельниками виник конфлікт через брудні колеса, який закінчився бійкою та стріляниною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Зазначається, що для того, щоб вантажні автомобілі не забруднювали асфальтне покриття, місцеві комунальники прийняли рішення не випускати на дорогу такі авто, доки вони не змиють бруд з коліс. Про своє рішення вони попередили керівників будівництва.

Так, працівник комунального господарства легковим автомобілем перегородив дорогу водієві вантажного авто, що виїздив з будівельного майданчика з брудними колесами.

Водій-будівельник почав обурюватися і між ними виникла сварка. Після чого він взяв травматичний пістолет, щоб продовжити "розмову". У цей час на підмогу комунальнику приїхали його колеги. Вони з кулаками накинулись на чоловіка з пістолетом, який у свою чергу кілька раз вистрілив у їхній бік.

В результаті бійки водій вантажівки та комунальник отримали забійні травми тіла. Ще два працівники комунального господарства - травматичні поранення ноги та живота.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом хуліганських дій та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

Раніше повідомлялося, що в селі Віта-Поштова під Києвом п'яний чоловік сьогодні влаштував стрілянину, постраждалих в результаті інциденту немає.

РБК-Україна писало, що під час конфлікту виникла стрілянина в Харкові. Один з учасників конфлікту відкрив вогонь з травматичного пістолета.

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