ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом на навчальній базі "Десна" загинув солдат строкової служби

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 16:57
Під Києвом на навчальній базі "Десна" загинув солдат строкової служби
Фото: під Києвом на навчальній базі "Десна" загинув солдат (desnauk)

Роман Бірук прослужив на строковій службі 11 місяців

У навчальному центрі "Десна" Київської області помер старший солдат строкової служби Роман Бірук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу навчального центру.

Повідомляється, що 14 жовтня під час перерви солдат впав з поручнів на спину і сьогодні зранку помер від травм.

"Майже опівночі після відбою старший солдат Роман Бірук разом з товаришем по службі порушили розпорядок дня, вирішивши вийти на "перекур" з казарми на вулицю. Вже спустившись на проліт, напарник Романа побачив, як хлопець сів на перила, намагаючись з'їхати вниз. Але, за словами бійця, солдат Бірук втратив рівновагу і впав на нижні сходи", - зазначили в навчальній частині.

Бригада медиків і фельдшерів доставили строковика в місцевий шпиталь, а звідти - в Центральний військовий клінічний госпіталь. Лікарі констатували відкриту черепно-мозкову травму і кому II-III ступеня. Роман Бірук прослужив на строковій службі 11 місяців.

"Відповідальні командири і чергові, які дозволили порушення розпорядку дня, за результатами службового розслідування отримають суворі покарання - до пониження в посаді", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, 16 жовтня в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що один український військовий на Донбасі отримав поранення в результаті підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрію.

У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий Бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню
Новини України погиблиКиївська областьвійськовісрочная военная служба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся