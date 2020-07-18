Під Києвом три людини постраждали в ДТП зі швидкою

Сьогодні у Бучі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля швидкої допомоги. Аварія сталася близько 17:00 на Варшавській трасі.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Як встановили правоохоронці, на автодорозі зіткнулися Volkswagen Tiguan та автомобіль швидкої Peugeot Boxer.

Попередньо, в результаті аварії постраждали 3 людини, їх госпіталізували.

Поліція наразі з'ясовує всі обставини інциденту.

Нагадаємо, ДТП зі швидкою сталася вчора в Ужгороді; трьох осіб госпіталізували.

Крім того, сьогодні в Одеській області сталися дві смертельні аварії, жертвами яких стали 8 людей; поліція запровадила цілодобове патрулювання на автодорогах області.

Також РБК-Україна писало, що у Запоріжжі пасажирський автобус в'їхав у електроопору, внаслідок чого постраждали шестеро людей.