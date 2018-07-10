Під Києвом у Софіївській Борщагівці сталася стрілянина

У Київській області оголошено план "Перехоплення"

У Київській області в селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у області.

Повідомляється, що зараз у Київській області введено план "Перехоплення"

Попередньо встановлено, що 40-річний потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля, після чого зустрівся з незнайомцями поблизу однієї зі столичних станцій метро. Щоб оглянути транспортний засіб чоловіки разом вирушили в Софіївську Борщагівку. Там невідомі вимагали у жителя Києва гроші, однак через його фізичний опір зловмисники здійснили кілька пострілів з травматичної зброї, відібрали 200 доларів і зникли. Зазначимо, що чоловік отримав поранення в руку і ногу.

На даний момент потерпілий знаходиться в Боярської Центральної районної лікарні, де йому надається медична допомога. Його здоров'ю і життю вже нічого не загрожує.

Фото (facebook.com/pol.kievregion)

Нагадаємо, 9 липня в Дніпрі невідомі розстріляли чоловіка у дворі його приватного будинку, який постраждав від отриманих поранень помер.