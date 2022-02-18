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Під Києвом маршрутка потрапила в ДТП, постраждали семеро людей

Автор: Кароліна Гайдук

У селі Липівка Київської області 18 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС України.

Як зазначається, в результаті події водія Renault затиснуло в автомобілі, рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту провели роботи з деблокації.

"У маршрутці знаходилися 17 пасажирів і 1 водій, з них 7 травмованих були направлені в центральну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Київській області сталася ДТП (ДСНС України)

На місце події було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Зазначимо, що 16 лютого в Україні не було зафіксовано жодного летального випадку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). А за два дні число ДТП скоротилося на 46%.

Нагадаємо, що у Херсоні сталося зіткнення маршрутки і легкового автомобіля. В результаті аварії госпіталізували трьох осіб.

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