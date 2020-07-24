Під Києвом розстріляли чоловіка в його автомобілі

У селі Артемівка невідомий здійснив прицільні постріли з пістолету в автомобіль Тoyota Сamry, в якому був чоловік та його син. В результаті стрілянини загинув чоловік.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Джерела РБК-Україна в поліції підтвердили, що мова йде про бізнесмена Ігоря Плекана.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як зазначається, тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. В салоні також був син чоловіка, він не постраждав.

Наразі тривають оперативно - розшукові заходи для пошуку підозрюваного.

Нагадаємо, поліція знайшла бізнесмена Сергія Ткаченка, якого 1 липня викрали у Києві невідомі.

Раніше повідомлялось, що поліція викрила рейдерів, які 4 роки незаконно утримували бізнесмена під Києвом з метою переоформлення підприємства.

Крім того, у Миколаєві біля бізнес-центру по пр. Центральному сталась стрілянина, під час якої отримав вогнепальне поранення місцевий бізнесмен.