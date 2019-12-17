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Під Києвом п'яний чоловік влаштував стрілянину

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 13:06
Під Києвом п'яний чоловік влаштував стрілянину
Фото: затримання стрілка (kv.npu.gov.ua)

Інцидент стався у Віті-Поштовій, постраждалих немає

В селі Віта-Поштова під Києвом п'яний чоловік влаштував стрілянину, постраждалих в результаті інциденту немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що вчора у Віті-Поштовій житель Києва в стані алкогольного сп'яніння здійснив кілька хаотичних пострілів з пристрою для відстрілу патронів гумовими кулями. Інцидент обійшовся без постраждалих, на місце оперативно прибув екіпаж поліцій, порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Розпочато досудове розслідування.

Також у поліції зазначають, що у ЗМІ активно поширюється інформація про те, що в цьому селі чоловік обстріляв колону військової техніки. Ці дані не відповідають дійсності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вчора двічі "мінували" аеропорт та повідомили про колону техніки з вибухівкою.

Раніше також повідомлялося про стрілянину в Харкові. Зокрема, там стався конфлікт, в ході якого один з його учасників відкрив вогонь з травматичного пістолета.

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