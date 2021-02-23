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Під Києвом сталася масова ДТП: є загиблі та травмовані

Новость на русском → Київська область, Вівторок 23 лютого 2021 09:33
Під Києвом сталася масова ДТП: є загиблі та травмовані Фото: ДТП під Києвом (Партульна поліція Київської області)
Автор: РБК-Україна

На 40-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів поблизу села Залісся в напрямку столиці сталася ДТП за участю п’яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області в Telegram.

Наразі патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

Об’їзд здійснюється зустрічною смугою руху.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника", - закликали водіїв правоохоронці.

Під Києвом сталася масова ДТП: є загиблі та травмовані

Нагадаємо, 21 лютого у Києві водій легкового авто, тікаючи від правоохоронців, спричинив дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). У результаті аварії постраждали щонайменше двоє людей.

Раніше у Дніпропетровській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох легкових автомобілів. У результаті аварії постраждали троє людей.

Крім того, у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса. У результаті аварії постраждали 10 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. Пасажир легковика загинув.

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