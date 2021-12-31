Під Києвом сталася масштабна ДТП. Рух ускладнено, є постраждалі

На трасі Київ-Одеса, поблизу смт Глеваха (Київська область) сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Внаслідок аварії рух ускладнено, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Масштабна аварія з постраждалими на Одеській трасі в районі смт Глеваха", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ЗМІ, зіткнулися чотири легковики, два з них сильно пошкоджені.
"На місці карета швидкої допомоги. І очевидці поспішають допомогти постраждалим. Для проїзду вільна лише ліва смуга. Туман, видимість обмежена...", - додають у повідомленні.