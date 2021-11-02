Під Києвом сталася ДТП за участі маршрутки: є загиблий
У місті Вишневе (Київська область) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та легковика. В результаті якої загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
За інформацією правоохоронців, аварія трапилася на перехресті вулиць Київської та Жулянської.
Встановлено, що 57-річний водій автомобіля Renault не надав перевагу в русі маршрутному таксі та допустив зіткнення з ним.
Так, у результаті отриманих травм, кермувальник легкового автомобіля загинув у кареті швидкої допомоги.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Фото: під Києвом сталася ДТП за участі маршрутки (kv.npu.gov.ua)