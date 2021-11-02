ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під Києвом сталася ДТП за участі маршрутки: є загиблий

Новость на русском →
Вишневе, Вівторок 02 листопада 2021 10:51
Під Києвом сталася ДТП за участі маршрутки: є загиблий Фото: під Києвом сталася ДТП за участі маршрутки (kv.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У місті Вишневе (Київська область) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та легковика. В результаті якої загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, аварія трапилася на перехресті вулиць Київської та Жулянської.

Встановлено, що 57-річний водій автомобіля Renault не надав перевагу в русі маршрутному таксі та допустив зіткнення з ним.

Так, у результаті отриманих травм, кермувальник легкового автомобіля загинув у кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Фото: під Києвом сталася ДТП за участі маршрутки (kv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Київська область Вишневое
NEWS
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
DAILY
Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в ОПЗЖ після санкцій і справ проти Медведчука