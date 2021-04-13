Під Києвом сталася ДТП з вантажівкою: водіїв закликали уникати цієї ділянки

"Інформуємо вас про те, що на автодорозі трапилася зіткнення двох транспортних засобів: вантажівки Mercedes-Benz та легковика Lada Kalinа. Є травмовані", - йдеться в повідомленні.

На зазначеній ділянці рух на одній смузі в напрямку Києва перекрито. Патрульні поліцейські наразі займаються регулюванням руху. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - попередили водіїв у поліції.