Під Києвом поліцейський влаштував смертельну ДТП, загинули дві особи

Під Києвом співробітник поліції влаштували смертельну аварію, в результаті якої загинули дві особи. Він вже затриманий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.
Повідомляється, що вчора ввечері близько 23:00 32-річний поліцейський на своєму Volkswagen Passat в районі Нових Петрівців врізався в автомобіль "ЗАЗ-Таврія".
"В результаті аварії 23-річний пасажир, що знаходився в салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла", - йдеться в повідомленні.
Поліцейського доставили в медичний заклад для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння, на даний момент він затриманий.
Нагадаємо, раніше п'яний поліцейський у Білій Церкві влаштував смертельну аварію, в якій загинув 19-річний хлопець.