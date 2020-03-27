Під Києвом підтвердили ще два випадки коронавірусу

В Київській області підтвердили два нових випадки коронавірусу COVID-19 в Ірпінському районі. Про це повідомили в Ірпінській міськраді Facebook.

Наголошується, що обидва випадки були підтверджені у жінок, які повернулися в Україну з-за кордону. При цьому одна з них вагітна, вона знаходиться в даний момент в Білій Церкві.

"Тільки що ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання у жителів нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулися з-за кордону в Україну. Одна проживає в місті Ірпінь, друга проживає в селищі Ворзель", - повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.

На даний момент встановлюється коло контактних осіб

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області 27 березня підтвердили ще три випадки захворювання коронавірусом. Хворі недавно повернулися з Іспанії, Франції та ОАЕ. Всього в області шість випадків COVID-19.

Зазначимо, за минулу добу Міністерство охорони здоров'я підтвердило 62 нових випадку коронавірусу по Україні. Всього, станом на ранок 27 березня, були підтверджені лабораторно 218 захворювань.