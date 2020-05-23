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Під Києвом підліток застрелив ветерана АТО

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 17:45
Під Києвом підліток застрелив ветерана АТО
Фото: стрілянина у Вишгороді (pixabay)

Чоловік раніше служив у складі батальйону "Айдар"

У місті Вишгород 16-річний хлопець убив 45-річного ветерана АТО Ігоря Корнієнко ("Коріння"). Трагедія сталася в ніч на 22 травня.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Повідомляється, що близько 3:00 сталося зіткнення між групою молодих людей і двома дорослими чоловіками.

Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив біля свого супротивника в сумці зброя. Вихопив його і зробив прицільний постріл. В цей час один з компанії стрілка вдарив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Прийшовши в себе, травмований чоловік викликав правоохоронців.

Від отриманого вогнепального поранення житель Вишгорода помер на місці. З місця трагедії співробітники поліції вилучили зброю МКМ-072СБ і патрони.

Поліція затримала чотирьох учасників інциденту - неповнолітніх віком 15-17 років та 19-річного хлопця. Серед затриманих - 16-річний хлопець, який ґрунтовно підозрюється у навмисному вбивстві. Він тимчасово проживає в Сумській області.

За даним фактом порушено дві кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У об'єднанні ветеранів "Ми українці" повідомили, що загиблий два роки воював в районі проведення ООС у складі батальйону "Айдар", після чого повернувся в Вишгород та працював охоронцем.

Нагадаємо, 22 травня в Попільнянському районі Житомирської області орендар ставка застрелив сім осіб.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ВышгородНовини АТОСтрільба
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