Під Києвом відкрили стрілянину по групі людей, є поранений

Фото: вилучена зброя у вишневського стрілка (kv.npu.gov.ua)

Чоловік обстріляв компанію людей і був затриманий у себе вдома

У Вишневому Київської області місцевий житель влаштував стрілянину по компанії людей. В результаті інциденту одна особа отримала поранення.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

За даними поліції, чоловік без причини та ігноруючи оточуючих кілька разів вистрілив з травматичного зброї у бік компанії людей і втік з місця.

"В результаті потерпілого доставили в лікарню з вогнепальним пораненням ноги і грудної клітини", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що особистість стрілка швидко встановили, влаштували засідку і затримали його за місцем проживання. У його будинку знайшли колекцію різноманітної зброї, а також вилучили травматичний пістолет, з якого він поранив людину. Всі зброю направлено на проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, раніше в Одесі поліцейський відкрив стрілянину, щоб розігнати масову бійку між мешканцями однієї з багатоповерхівок.

Також повідомлялося, про стрілянину з автомата біля житлового будинку в Мукачеві.

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Автор: РБК-Україна