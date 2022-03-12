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Під Києвом після обстрілу виникла масштабна пожежа на складі зберігання замороженої продукції

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 12 березня, о 03:50 у с. Квітневе Броварського району Київської області російські окупанти обстріляли склад зберігання замороженої продукції, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що попередньо жертв і постраждалих немає. Рятувальники залучили 20 осіб та 4 одиниці техніки.

Під Києвом після обстрілу спалахнув склад (фото: ДСНС України)

Нагадаємо, у Чернігові російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитівок міста.

Науковий співробітник в Інституті історії України НАН України Сергій Шумило заявив, що ворог цілеспрямовано бомбардує та знищує мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки.

Ми також писали про те, що 9 березня окупанти завдали авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя. Внаслідок бомбардування постраждало 17 людей, жертв немає.

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