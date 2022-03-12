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Під Києвом після обстрілу виникла масштабна пожежа на складі зберігання замороженої продукції

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Київ, Субота 12 березня 2022 07:35
Під Києвом після обстрілу виникла масштабна пожежа на складі зберігання замороженої продукції Фото: під Києвом після обстрілу загорівся склад (ДСНС України)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 12 березня, о 03:50 у с. Квітневе Броварського району Київської області російські окупанти обстріляли склад зберігання замороженої продукції, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що попередньо жертв і постраждалих немає. Рятувальники залучили 20 осіб та 4 одиниці техніки.

Під Києвом після обстрілу виникла масштабна пожежа на складі зберігання замороженої продукціїПід Києвом після обстрілу виникла масштабна пожежа на складі зберігання замороженої продукції

Під Києвом після обстрілу спалахнув склад (фото: ДСНС України)

Нагадаємо, у Чернігові російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитівок міста.

Науковий співробітник в Інституті історії України НАН України Сергій Шумило заявив, що ворог цілеспрямовано бомбардує та знищує мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки.

Ми також писали про те, що 9 березня окупанти завдали авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя. Внаслідок бомбардування постраждало 17 людей, жертв немає.

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