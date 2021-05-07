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Під Києвом порушник збив поліцейського і спричинив три ДТП

Автор: РБК-Україна

У місті Вишневе під Києвом водій спричинив одразу три дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Це сталося, коли він намагався втекти від поліцейського, який зафіксував порушення цим же водієм правил дорожнього руху.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Facebook.

Так, 6 травня у місті Вишневе на переїзді патрульний зафіксував, що водій Nissan порушив правило проїзду перехрестя.

"Як усі "завжди поспішаючі нахаби", повернув з крайньої правої смуги ліворуч, тим самим, як він думав, залишивши "у дурнях" увесь лівий ряд, який стояв у черзі", - написав Нєбитов.

Патрульний зупинив водія для складання адмінпротоколу. Той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції.

В результаті, втікаючи, водій спричинив ще три ДТП. Пошкодження отримали легковий автомобіль, кросовер Mazda та мотоцикл.

Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині правопорушнику інкримінують ст. 348 ККУ - вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років.

РБК-Україна писало, що у Києві двоє молодих людей з помсти підпалили чоловіка. Потерпілого з опіками 80% тіла доставили в лікарню, де він помер.

Раніше у Покровську Донецької області водій у стані алкогольного сп'яніння наїхав на пішоходів. Двоє дітей травмовані, а батько дівчинки - загинув.

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