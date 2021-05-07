Під Києвом порушник збив поліцейського і спричинив три ДТП

Так, 6 травня у місті Вишневе на переїзді патрульний зафіксував, що водій Nissan порушив правило проїзду перехрестя.

"Як усі "завжди поспішаючі нахаби", повернув з крайньої правої смуги ліворуч, тим самим, як він думав, залишивши "у дурнях" увесь лівий ряд, який стояв у черзі", - написав Нєбитов.

Патрульний зупинив водія для складання адмінпротоколу. Той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції.

В результаті, втікаючи, водій спричинив ще три ДТП. Пошкодження отримали легковий автомобіль, кросовер Mazda та мотоцикл.

Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині правопорушнику інкримінують ст. 348 ККУ - вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років.