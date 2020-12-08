Під Києвом накрили банду: в поліцейських кинули гранату та відкрили вогонь

Фото: вилучена зброя (npu.gov.ua)

У Баришівському районі правоохоронці накрили банду, яка займалася розбійними нападами на помешкання жителів Київської області. Під час затримання ватажок зловмисників чинив опір, застосувавши зброю та гранату.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За даними поліції, очолював банду 28-річний житель Баришівського району. Він займався координацією зловмисників, підшукував об'єкти для нападів, розподіляв накрадене, а також брав участь у нападах.

"Під час затримання зловмисник намагався втекти, кинув у бійців КОРДу гранату та відкрив вогонь у бік правоохоронців. Аби знешкодити зловмисника працівники поліції у відповідь застосували зброю", - розповіли в поліції.

В ході перестрілки постраждали двоє правоохоронців, а зловмисник був поранений у ноги. Від вибуху гранати також був травмований ще один зловмисник.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили пістолет з набоями до нього, гільзи, уламки гранат, газові балончики, кайдани, ножі, рації, балаклави та інші речові докази. Загалом затримано було трьох учасників банди, зараз вони перебувають в ізоляторі.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові викрили банду на чолі зі співробітником СБУ. Зловмисники займалися вимаганням грошей.

Також РБК-Україна писало, що в Україні діяла міжнародна банда, яка виготовляла та продавала зброю. Учасників злочинного угрупування затримали.