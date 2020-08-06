Під Києвом чоловік відкрив хаотичну стрілянину на вулиці, є постраждала

В місті Обухів Київської області водій автомобіля скоїв кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. В результаті постраждала дівчина - продавщиця кіоску.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

За словами правоохоронців, конфлікт, який переріс у стрілянину, виник на світлофорі між водіями двох автомобілів.

"Потім один з них, під час руху автомобіля, з хуліганських спонукань почав вести безладну стрілянину в бік автомобіля свого опонента. В результаті цих неточних пострілів постраждала дівчина-продавець", - повідомили в поліції.

У результаті 20-річна дівчина була госпіталізована в лікарню з непроникаючих пораненням грудної клітини.

Стрілка, який зник з місця інциденту на автомобілі, затримали в Києві. Ним виявився 33-річний житель столиці.

"Під час затримання у нього вилучили пістолет "Форт-12", патрони, дозвільні документи. Зараз зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання і за скоєне йому загрожує позбавлення волі до семи років", - додали в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри чоловікові.

Нагадаємо, днями в Кривому Розі поліція влаштувала погоню зі стріляниною за порушником.

Також РБК-Україна писало, що у Херсонській області чоловік влаштував стрілянину в будинку, в результаті чого постраждала одна людина.