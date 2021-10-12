Під Києвом чоловік з вилами напав на поліцейських: його зупинили пострілом

Зазначається, що ввечері 11 жовтня черговому надійшло повідомлення про крадіжку інструментів. На виклик прибув наряд патрульної поліції Калинівського відділу.

Прибувши на місце правоохоронці виявили двох чоловіків - 63-річного батька та його 28-річного сина. Вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Побачивши поліцейських, вони почали нецензурно лаятися на правоохоронців, хапати їх за одяг і кидатися в бійку. У якийсь момент молодий чоловік схопив вила і накинувся на патрульних.

На зауваження поліцейських припинити напад чоловік не реагував. Зупинити його вони змогли попереджувальним пострілом у повітря.

За фактом нападу на поліцейських порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Фото: під Києвом чоловік напав на поліцейських з вилами (facebook.com/pol.kyivregion)