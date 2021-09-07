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Під Києвом через масову ДТП ускладнений рух, зіткнулися фура та два мікроавтобуси

Автор: Инна Собора

У Київській області тимчасово ускладнений рух транспорту. На 30 км автодороги Н-08 Бориспіль - Маріуполь сталася масова ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Київської області.

Аварія сталася у напрямку міста Переяслав Хмельницький, ускладнено рух в обох напрямках.

"За попередньою інформацією, ДТП за участю фури, легковика та двох мікроавтобусів. Є потерпілі", - йдеться в повідомленні.

Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

Фото: під Києвом сталася масова ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

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ДТПОбмеження руху