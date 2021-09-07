Під Києвом через масову ДТП ускладнений рух, зіткнулися фура та два мікроавтобуси

У Київській області тимчасово ускладнений рух транспорту. На 30 км автодороги Н-08 Бориспіль - Маріуполь сталася масова ДТП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Київської області.
Аварія сталася у напрямку міста Переяслав Хмельницький, ускладнено рух в обох напрямках.
"За попередньою інформацією, ДТП за участю фури, легковика та двох мікроавтобусів. Є потерпілі", - йдеться в повідомленні.
Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.
Фото: під Києвом сталася масова ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)