Під Києвом маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП, є постраждалі

В селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область) сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Повідомляється, що інцидент стався близько 11 ранку на вулиці Авіаторів, 27 з участю Opel Astra, ВАЗ 2101 і маршруки. В результаті ДТП маршрутка з людьми від удару протаранила паркан і влетіла в двір житлового будинку.

"За попередніми даними аварійну ситуацію створив водій Opel Astra, коли переїжджав вулицю зліва направо по ходу руху автомобіля ВАЗ 2101. Водій ВАЗа зміг зманеврувати і піти від зіткнення з Opel. Однак, втратив керування і зіткнувся з маршруткою, яка рухалася по зустрічній смузі. Від удару маршрутка влетіла на подвір'я приватного домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії постраждали водій маршрутки і водій ВАЗ, їх госпіталізували. У салоні легковика знаходилась дворічна дитина в автокріслі, що і врятувало її від травм.

В маршрутці крім водія перебувала жінка з 12-річною дитиною. На місці події їх оглянули лікарі і надали медичну допомогу.

Нагадаємо, 11 листопада у Львівській області сталася ДТП за участю легкового автомобіля і шкільного автобуса, в результаті 11 осіб госпіталізовано.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів.