Під Києвом "кадирівці" розстріляли 12 поранених окупантів. Щоб не евакуювати

За даними, які отримані від розвідки, в Бородянці Київської області "кадирівці" розстріляли 12 березня поранених російських солдатів.

"Кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців. Це сталося в Бородянці Київської області близько 16: 00 12 березня", - сказано в повідомленні.

Поранені окупанти, яких розстріляли, чекали евакуацію на лікування в Білорусь. Відомо також, що вони належали до військової частини №06705, яка дислокується в місті Борзя Забайкальського краю.

Варто відзначити, що раніше член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський повідомив про загороджувальні загони під Києвом. Вони повинні за допомогою вогню на ураження стримувати російських військових, які хочуть відступати.

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