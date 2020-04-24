Під Києвом ще в двох гуртожитках виявили коронавірус

Коронавірус у Київській області виявили ще у двох гуртожитках. Про це на брифінгу розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, на сьогодні триває санітарна обробка ще двох гуртожитків, де виявлено випадки коронавірусу.

"Перший - у Бориспільському районі в селі Петропавлівське. У гуртожитку проживає інфікована медпрацівниця, з родиною вона займає окреме крило з власною кухнею та санвузлом. Всього там 43 мешканці, у всіх взяли зразки на ПЛР-тест", - зазначив Володін.

Другий випадок було виявлено в Гостомелі у військовослужбовця Національної гвардії, який з родиною проживає у гуртожитку.

"Хворобу виявили під час планової перевірки. Зараз він в інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні. У членів його сім'ї взяли необхідні аналізи", - додав Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус виявили майже у 80 мешканців гуртожитку у Вишневому Київської області. Також повідомлялося про два летальні випадки. Відомо, що всіх мешканців перевірили на наявність інфекції, гуртожиток взяли в оточення бійці Національної гвардії.