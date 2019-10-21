Під Києвом після ДТП влаштували стрілянину, є поранений

Під Києвом у Броварському районі невідомі влаштували стрілянину, в результаті інциденту постраждав чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що в Княжичах невідомі відкрили стрілянину у водія легкового автомобіля. Інциденту передувала дорожньо-транспортна пригода.

"Автомобіль, який рухався назустріч, зіткнувся з автомобілем потерпілого і невідомі відкрили вогонь. Зараз поранений водій знаходиться в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Для затримання озброєних зловмисників на території Київської області оголосили спеціальну операцію "Сирена". Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням поставитися до зупинки та перевірки транспортних засобів.

Фото: місце стрілянини під Києвом (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом у перестрілці з бандитом поранені двоє співробітників КОРДа. Інцидент стався в Хотянівці, при спробі затримання зловмисника застрелили.

В поліції Києва заявили, що підозрюваний спочатку сховався під ліжком, а незабаром через щілину почав стріляти в правоохоронців.