Під Києвом у ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали

Поблизу смт. Глеваха Васильківського району Київської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля і мікроавтобуса дві людини загинули і 13 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 11 серпня близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. В результаті ДТП загинули 2 людини і постраждали 13 людей. Рятувальники ДСНС здійснюють деблокацию загиблих.

Нагадаємо, в Житомирській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини. На автодорозі "Шепетівка-Чуднів-Бердичів" сталося ДТП за участю двох автомобілів, в результаті якого на місці події загинули дві людини, згодом у лікарні померли ще двоє.

У Вінницькій області при зіткненні мікроавтобуса Mercedes Sprinter і ВАЗ 2170 постраждали вісім людей, серед постраждалих - троє неповнолітніх.