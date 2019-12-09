Під Києвом у ДТП постраждали двоє дітей

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якого постраждали три людини, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Київської області.

Повідомляється, що ДТП сталося вранці 9 грудня в Бориспільському районі поблизу села Старе. За попередніми даними, автомобіль "Деу" скоїв наїзд на двох дітей, які переходили дорогу. Після цього автомобіль скоїв зіткнення з бетонною опорою на узбіччі дороги.

"У результаті дорожньої пригоди 14-річну дівчинку і 9-річного хлопчика з важкими травмами доставлений в реанімаційне відділення лікарні. Також травми отримала жінка-пасажир легковика, з боку якої впала бетонна опора", - повідомили в поліції.

На даний момент правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 9 грудня під Києвом сталося смертельне ДТП. Автомобіль злетів з дороги та врізався у дерево. В результаті водій загинула на місці. Жінка була не пристебнута ременем безпеки.

Також повідомлялося, що на вихідних у Києві сталася аварія між двома легковиками, в результаті чого загинув один чоловік, ще один отримав травми. Водій автомобіля, допустив зіткнення, був п'яним.