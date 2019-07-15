Під Києвом в ДТП з маршруткою загинули троє людей

Під Києвом, поблизу села Гурівщина, зіткнулись автомобіль та маршрутка, в результаті чого загинули троє людей та 20 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на KyivOperativ.

Зазначається, що наразі на місці події працює поліції. В результаті ДТП загинули двоє чоловіків та жінка з автомобіля. Всі пасажири маршрутки та водій (близько 20 осіб) госпіталізовані у лікарні із різними травмами.

Через ДТП утворились затори. У прес-службі патрульної поліції повідомляють, що на 35 км автодороги М-06 "Київ-Чоп" тимчасово ускладнений рух транспорту.

"Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово ускладнений", - йдеться у повідомленні.

Також про подію повідомили у поліції Київської області. Аварія сталась близько 6-ї ранку. Зазначається, що наразі у лікарні знаходяться 9 постраждалих.

Фото: місце ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, вчора в аварію потрапив кортеж президента Володимира Зеленського. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Місцеві ЗМІ писали, що аварія сталася через недотримання правил дорожнього руху в результаті обгону колони автобусів з дітьми, які їхали на відпочинок.

Крім цього, РБК-Україна писало, що 14 липня поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждало 6 дітей.