Під Києвом автомобіль в'їхав у дерево, є постраждалі

Під Києвом у Броварах на вулиці Черняховського автомобіль в'їхав у дерево, у результаті чого постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua в Facebook.

Як наголошується, один з постраждалих у важкому стані.

"Нетверезий водій автомобіля "Фольксваген Тігуан" на швидкості намагався увійти в поворот, зловив обидва узбіччя і врізався в дерево. Троє постраждалих. Водій і пасажир - більш-менш. Дівчина, яка не була пристебнута, у комі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві вранці 22 листопада під час руху загорівся автомобіль служби таксі Uber.

РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Старонаводницькій в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області 21 листопада в результаті ДТП загинули 2 пішоходи. Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і наїхав на людину. У той же день на автодорозі Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку.