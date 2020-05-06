У Києво-Печерській лаврі зафіксували майже 20 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Про це заявив мер Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Кличко, серед 68 нових випадків в столиці - 17 - в Києво-Печерській лаврі.

"17 випадків в Києво-Печерській лаврі за добу", - повідомив він.

Раніше підтвердили захворювання коронавірусом підтвердили у одного священника з Києво-Печерської лаври і одного з Храму преподобного Феодора Освященного, що на вулиці Овруцькій.

Нагадаємо, в Києво-Печерській лаврі в результаті зараження коронавірусом помер монах Никодим. Він нещодавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

РБК-Україна писало, що коронавірусом в Україні, станом на ранок 6 травня, заразилися 13 184 осіб, за добу зафіксували 487 нових випадків COVID-19. За добу коронавірусом заразилися 487 осіб, що на 121 більше, ніж вчора. Також госпіталізовано 118 осіб.