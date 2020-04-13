Києво-Печерська лавра закривається на карантин через понад 90 випадків COVID-19

Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про закриття на карантин Києво-Печерської лаври в зв'язку зі спалахом коронавіруса. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко Telegram.

За його словами, таке рішення було прийнято, у зв'язку з більш 90 випадками коронавіруса, виявленими в лаврі.

"Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин... З 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, шістдесят три в Києво-Печерській лаврі. Всього в лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання коронавірус. Місто сьогодні направить в лавру мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про вогнищі захворювання", - повідомив Кличко.

Також мер Києва звернувся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання рішення про закриття лаври на карантин.

Раніше РБК-Україна писало, що настоятеля Києво-Печерської лаври, де стався спалах коронавіруса, владику Павла госпіталізували в Олександрівську лікарню.

Також у неділю, 12 квітня, стало відомо про смерть ченця Києво-Печерської лаври. У лаврі заявили, що в результаті тривалої хвороби помер архімандрит Нектарій. Священик пішов з життя на 74-му році життя.