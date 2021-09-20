У Києво-Могилянській академії створять сучасний технопарк: використають один з корпусів університету

Одну з будівель Києво-Могилянської академії планують використати під створення сучасного бізнес-технопарку з коворкінгом для студентів. Це спільний проект НаУКМА та Бюро інвестиційних програм (БІП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію директора БІП Олександра Бондаренко.
"За нашими попередніми оцінками, необхідно близько 50 млн грн інвестицій для відновлення будівлі та інфраструктури під сучасний технопарк. Після реставрації територія може вмістити близько 40 компаній-резидентів і коворкінг для студентів", – говорить Олександр Бондаренко.
НаУКМА і БІП вже підписали меморандум про партнерство з розвитку технопарку.
На даному етапі компанія приступає до першочергових процесів:
- оцінці потенціалу технопарку;
- підготовці проекту;
- створення наглядової ради та керуючої компанії;
- залученню інвесторів.
"Технопарк на території Києво-Могилянської академії — це можливість для українських підприємців отримати доступ до наукової бази та інноваційних продуктів і сервісів, створених командами-резидентами. Залучати як студентів, так і викладачів в реальний сектор економіки. Зараз активно інтегруватися в проект зможуть три факультети: економічний, юридичних наук та інформаційних технологій", — пояснила Олександра Гуменна, в.о. президента НаУКМА.
У БІП відзначили, що вже є ряд системних інвесторів з IT-галузі, телекомунікацій та діджитал, які готові вкладати кошти у створення технопарків.
Окупність інвестицій в подібний проект становить 7-8 років за рахунок орендних платежів резидентів і додаткових послуг керуючої команди технопарку, зазначив Бондаренко.
Базовою локацією для цього бізнес-освітнього проекту попередньо обрали п'ятиповерховий навчальний корпус у Печерському районі (вул.Глазунова, 2/4), загальною площею 1785 кв. м. Однак, локація ще може змінитися — у процесі оцінки цієї будівлі та альтернативних варіантів.
Раніше ми повідомляли, що відтепер не буде можливості в ручному режимі впливати на рішення і дозволи в будівельній сфері.