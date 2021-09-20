У Києво-Могилянській академії створять сучасний технопарк: використають один з корпусів університету

Одну з будівель Києво-Могилянської академії планують використати під створення сучасного бізнес-технопарку з коворкінгом для студентів. Це спільний проект НаУКМА та Бюро інвестиційних програм (БІП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію директора БІП Олександра Бондаренко .

"За нашими попередніми оцінками, необхідно близько 50 млн грн інвестицій для відновлення будівлі та інфраструктури під сучасний технопарк. Після реставрації територія може вмістити близько 40 компаній-резидентів і коворкінг для студентів", – говорить Олександр Бондаренко.

НаУКМА і БІП вже підписали меморандум про партнерство з розвитку технопарку.

На даному етапі компанія приступає до першочергових процесів:

- оцінці потенціалу технопарку;

- підготовці проекту;

- створення наглядової ради та керуючої компанії;

- залученню інвесторів.

"Технопарк на території Києво-Могилянської академії — це можливість для українських підприємців отримати доступ до наукової бази та інноваційних продуктів і сервісів, створених командами-резидентами. Залучати як студентів, так і викладачів в реальний сектор економіки. Зараз активно інтегруватися в проект зможуть три факультети: економічний, юридичних наук та інформаційних технологій", — пояснила Олександра Гуменна, в.о. президента НаУКМА.

У БІП відзначили, що вже є ряд системних інвесторів з IT-галузі, телекомунікацій та діджитал, які готові вкладати кошти у створення технопарків.

Окупність інвестицій в подібний проект становить 7-8 років за рахунок орендних платежів резидентів і додаткових послуг керуючої команди технопарку, зазначив Бондаренко.

Базовою локацією для цього бізнес-освітнього проекту попередньо обрали п'ятиповерховий навчальний корпус у Печерському районі (вул.Глазунова, 2/4), загальною площею 1785 кв. м. Однак, локація ще може змінитися — у процесі оцінки цієї будівлі та альтернативних варіантів.