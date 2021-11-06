Киянина судитимуть за масову підробку тестів на COVID-19 та дипломів про освіту

За версією слідства, обвинувачений займався виготовленням негативних результатів ПЛР-тестів на COVID-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів. Замовлення він отримував через мережу Інтернет, а готові документи відправляв клієнтам поштою.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання киянина вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР-тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, дипломи з елементами голографічного захисту, ноутбуки, що містять відомості про спілкування з клієнтами, зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення.

Крім того, знайшли 15 мобільних телефонів із листуванням з замовниками, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи.

Йому інкримінують ч. 1 ст.199 (від трьох до семи років), та ч. 1, 3 ст. 358 (від семи до десяти років) Кримінального кодексу України .