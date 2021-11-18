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Киянин та сімейний лікар організували продаж підроблених COVID-сертифікатів, - МВС

Автор: Марія Кучерявець

У Києві викрили чоловіка, який спільно з медпрацівником продавав підроблені COVID-сертифікати. За скоєне їм загрожує до 6 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-центр МВС.

За інформацією правоохоронців, 32-річний чоловік шукав "клієнтів" через соцмережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації.

Відомо, що в цьому йому допомагала сімейна лікарка, яка вносила недостовірну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавала COVID-сертифікат.

Встановлено, що "клієнти" платили за "послугу" 4 000 гривень та отримували підроблені сертифікати поштою.

Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину, де вилучили: чернетки, банківські картки, телефони, свідоцтва про вакцинацію, ноутбук та інші документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах).

Наразі правоохоронці готують зловмисникам повідомлення про підозри. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Фото: вилучені під час обшуків речові докази (mvs.gov.ua)

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