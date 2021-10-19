Кияни можуть COVID-вакцинуватися у Центрах адмінпослуг: в яких районах
Фото: у Києві можують вакцинувати у Центрах адмінпослуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві з’явилась можливість вакцинуватися в Центрах надання адміністративних послуг. Станом на сьогодні, в установах столиці щепилися вже 1100 киян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.
"В рамках комплексної програми протидії поширенню COVID-19 точки вакцинації для киян відкриваються в громадських закладах Києва", - пише Усов.
Пункти вакцинації відкрито в ЦНАПах районів:
- Дарницького;
- Голосіївського;
- Деснянського;
- Печерського;
- Святошинського;
- Оболонського;
- Солом’янського.