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Кияни можуть COVID-вакцинуватися у Центрах адмінпослуг: в яких районах

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Вівторок 19 жовтня 2021 22:39
Кияни можуть COVID-вакцинуватися у Центрах адмінпослуг: в яких районах Фото: у Києві можують вакцинувати у Центрах адмінпослуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві з’явилась можливість вакцинуватися в Центрах надання адміністративних послуг. Станом на сьогодні, в установах столиці щепилися вже 1100 киян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.

"В рамках комплексної програми протидії поширенню COVID-19 точки вакцинації для киян відкриваються в громадських закладах Києва", - пише Усов.

Пункти вакцинації відкрито в ЦНАПах районів:

  • Дарницького;
  • Голосіївського;
  • Деснянського;
  • Печерського;
  • Святошинського;
  • Оболонського;
  • Солом’янського.
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Київ Коронавірус Вакцинація
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