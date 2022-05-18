Киян попереджають про задимлення через лісові пожежі в області

Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації - викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін. У гасінні беруть участь частина ДПРЗ-11 ДСНС та пожежні ДСП "Північна Пуща".

Станом на 17:00 якість повітря на правому та на лівому берегах столиці перебуває в межах норми. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

Міська влада закликає киян у разі задимлення зачиняти вікна та за можливості не перебувати на відкритому повітрі. Окрім того, за наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.