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В Киеве растет количество тяжелых больных на COVID-19, - КГГА

Фото: в Киеве растет количество тяжелых больных COVID-19 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве растет количество тяжелых больных на COVID-19. За последние сутки было госпитализировано 34 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург.

"Так, если 1 августа в столичных больницах находились 87 пациентов, то по состоянию на 20 августа их уже 130. Причем за последние сутки в медицинские учреждения поступили 34 человека. Это почти вдвое больше, чем количество госпитализированных накануне. Также наблюдается тенденция роста уровня заболеваемости и среди детей", - рассказала Гинзбург.

Она добавила, что еще одним фактом, вызывающим беспокойство, является увеличение количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке и подключении к аппаратам ИВЛ.

Департамент здравоохранения в который раз напоминает о необходимости соблюдать противоэпидемические меры безопасности.

 

COVID-19 в Украине.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в июле заболеваемость COVID-19 в Украине увеличилась в шесть раз. В частности, в июне было зарегистрировано около 2 тысяч случаев, а в июле это количество возросло почти до 12 тысяч.

К тому же в Киеве фиксируют существенный рост заболеваемости COVID-19 . Если в июне было зафиксировано 199 случаев, то в июле - начале августа уже 1660, а за вторую неделю августа количество больных достигало 1283, из них 174 ребенка.

Также добавим, что Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса. Теперь для большинства населения достаточно одной дозы вакцины, в то время как людям из групп риска рекомендуется ревакцинация через 6-12 месяцев.

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КГГАКиевCOVIDКоронавирус