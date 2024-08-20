В Киеве растет количество тяжелых больных на COVID-19, - КГГА

"Так, если 1 августа в столичных больницах находились 87 пациентов, то по состоянию на 20 августа их уже 130. Причем за последние сутки в медицинские учреждения поступили 34 человека. Это почти вдвое больше, чем количество госпитализированных накануне. Также наблюдается тенденция роста уровня заболеваемости и среди детей", - рассказала Гинзбург.

Она добавила, что еще одним фактом, вызывающим беспокойство, является увеличение количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке и подключении к аппаратам ИВЛ.

Департамент здравоохранения в который раз напоминает о необходимости соблюдать противоэпидемические меры безопасности.